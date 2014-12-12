Український бадмінтоніст Почтарьов завоював бронзу етапу Кубка Європи в Італії

В Римі (Італія) завершився етап Кубка Європи з бадмінтону International Challenge (призовий фонд - 15 тис. доларів), де бронзову медаль виборов харків'янин Артем Почтарьов.

Спортсмен посів призове місце в чоловічій одиночній категорії, повідомляє прес-служба Федерації бадмінтону Харківської області.

Вже у першому колі Почтарьов (118-й у світовому рейтингу) отримав в суперники першого сіяного француза Бріса Левердеса (28-й у світі). Здавалося, шансів на перемогу у харків'янина немає, але вже на початку першої партії українець вирвався вперед (2-1) і до кінця партії не дозволив супернику вести в рахунку, закінчивши гейм за рахунку 21-15. Друга партія проходила з перемінним успіхом і закінчилась перемогою Почтарьова на тай-брейку - 23-21.

В 1/8 фіналу Почтарьов переміг росіянина Микиту Хакімова (192-й) - 21-17, 21-14, а в чвертьфіналі - поляка Адріана Дзелко (75-й) - 15-21, 21-19, 21-15. Візаві Артема по півфіналу став італієць індійського походження Індра Багус Пекло Чандра (94-й). Суперники зустрічалися на початку року на турнірі в Болгарії, де переміг Чандра. Цього разу Артем був налаштований на реванш, він виграв першу партію 21-18, потім, на жаль, здав другу 5-21, бився на рівних до рахунку 10-10 в третій, але до кінця матчу помітно втомився і програв 15-21.

Матч за 3-е місце в регламенті не був передбачений і, таким чином, українець завоював медаль.

В інших категоріях українці далі 1/8 фіналу не пройшли.

Турнір у Римі проходив з 9 по 12 грудня.