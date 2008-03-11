Закінчився матч Інтер - Ліверпуль
23:37, 11 березня 2008Спорт
1334
Підсумок гри вирішив один м`яч
Закінчився останній матч у відповідь 1/8 Ліги чемпіонів між командами Інтер і Ліверпуль. У першому матчі перемога була за Ліверпулем 2:0. У матчі-відповіді - теж: єдиний гол забив Торрес на 64-й хвилині. Отже, підсумок двох матчів 3:0 на користь Ліверпуля.
Нагадаємо, що раніше до чвертьфіналу вийшли Шальке-04, Рома, Челсі, Барселона, МЮ, Фенербахче та Арсенал.
Матчі чвертьфіналу відбудуться 1-2 и 8-9 квітня.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter