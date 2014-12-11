"Динамо" виграло у "Стяуа" і з першого місця потрапило в плей-офф Ліги Європи

У Бухаресті завершився матч останнього 6-го туру групового етапу Ліги Європи, в якому "Стяуа" приймав київське "Динамо" і програв з рахунком 0:2.

Доля матчу була вирішена в середині другого тайму.

Гра проходила в рівній боротьбі з невеликою територіальною перевагою гостей. При цьому, "Динамо", з точки зору турнірної боротьби за 1-е місце в групі, в цьому матчі цілком влаштовувала нічия. Але, кияни зуміли перевершити свій план.

На 71-й хвилині гол забив Андрій Ярмоленко. Цікаво, що під час атаки два гравці "Динамо" були в офсайді, але на пас Сергія Сидорчука відгукнувся саме Андрій Ярмоленко, який знаходився на одній лінії із захисником. Форвард "Динамо" прийняв м'яч і холоднокровно пробив повз воротаря - 1:0.

Надалі кияни впевнено контролювали хід матчу, а вже в доданий арбітром час, на 94-й хвилині, Джермейн Ленс забив другий гол. Євген Хачеріді віддав пас зі своєї половини поля, Ленс втік від захисника, обіграв кіпера, який покинув штрафну і пробив по пустих воротах - 0:2.

Таким чином, "Динамо" здобуло 5 перемог у 6 матчах і з 15 очками зайняло 1-е місце у своїй групі.

У свою чергу, в паралельному матчі у Львові, де харківський "Металіст" приймав бельгійський "Локерен", суперник виграв з рахунком 1:0.

Харків'яни в цьому груповому турнірі зазнав 6 поразок у 6 матчах не набравши жодного очка.