Жіноча збірна України з гандболу програла всі матчі Євро

Жіноча збірна України з гандболу програла третій матч поспіль на Чемпіонаті Європи з гандболу і вибула з боротьби за нагороди турніру.

У третьому матчі українки з мінімальним рахунком програли збірній Румунії - 22:23.

Суперниці набагато активніше розпочали матч і вже на 10-ій хвилині оформили солідну перевагу в 3 голи - 4:1. Після цього українки не дозволяли румункам більше відірватися в рахунку, але й самі не могли зрівняти рахунок. Лише раз підопічні Леоніда Ратнера звели різницю в рахунку до мінімуму, але наприкінці тайму дозволили оппоненткам повернути свою перевагу - 12:9.

Після перерви наша команда діяла набагато активніше і змусила суперниць по-справжньому нервувати, але добитися навіть нічиєї, команда так і не зуміла - 22:23. Збірну України в цьому матчі влаштовувала тільки перемога.

Кращим гравцем матчу у складі нашої команди стала Вікторія Борщенко, на рахунку якої 10 голів.

Таким чином, збірна України програла всі 3 матчі на цьому турнірі і вибула з боротьби вже після першого етапу змагань.