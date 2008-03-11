Демонтаж будівлі перед НСК «Олімпійський» почнеться без документації

Демонтаж наземної частини недобудованого торгово-розважального центру «Троїцький» перед Національним спортивним комплексом «Олімпійський» планується розпочати у вівторок, 18 березня, і завершити за три місяці.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам перший заступник голови Київської міськдержадміністрації Анатолій ГОЛУБЧЕНКО після завершення робочої наради з цього питання.

«Рішення прийнято. Ми повинні 18 числа розпочати знесення», - сказав він.

На нараді А.ГОЛУБЧЕНКО доручив Головному управлінню архітектури та дизайну КМДА, ВАТ «Київметробуд», інституту «Київоргбуд», Федерації футболу України та компанії-забудовнику «Юджин» до п’ятниці, 14 березня, підготувати свої передпроектні пропозиції щодо знесення наземної частини центру «Троїцький».

А.ГОЛУБЧЕНКО зазначив, що бажано, аби ці пропозиції вже були узгоджені до п’ятниці.

Крім того, він доручив у цей же термін підготувати графік знесення наземної частини будівні перед НСК «Олімпійський». Це мають зробити начальник Головного управління архітектури та дизайну КМДА спільно з будівельною компанією «Юджин».

Водночас генеральний директор ВАТ «Київметробуд» Володимир ПЕТРЕНКО вважає, що за такий короткий термін нереально підготувати зазначену документацію. У відповідь А.ГОЛУБЧЕНКО зазначив, що демонтаж можна розпочати за Проектом організації робіт (ПОР) без проекту демонтажу. За його словами, користуючись ПОР, вже можна розпочати роботи з демонтажу другого поверху об’єкту.

Під час наради представник Київської міської служби «Київдержекспертиза» повідомив про проведення розрахунків вартості витрат компанії «Юджин» на будівництво наземної частини центру «Троїцький», що підлягає знесенню. Ця сума становить 32 млн. грн.

Крім того, зроблено розрахунки вартості робіт з демонтажу наземної частини «Троїцького». Ці роботи оцінюються приблизно у 30 млн. грн.

Передбачено, що роботи зі знесення частини недобудованого об’єкту фінансуватиме компанія «Юджин».

Крім того, компанія розраховує отримати компенсацію “вартості втраченої вигоди” від будівництва зазначеного центру. Як зазначив А.ГОЛУБЧЕНКО, обсяг останньої частини компенсації влада міста поки не визначила.

За інформацією першого заступника голови КМДА, відшкодування збитків компанії «Юджин» відбуватиметься за рахунок надання їм нової земельної ділянки. Наразі розглядається два варіанти - земельна ділянка на Оболоні площею 10 га та в Голосіївському районі - 13 га. Як варіант компенсації «Юджину» також пропонуватиметься взяти участь в будівництві нового стадіону в районі Національного виставкового комплексу, що планується побудувати до Євро-2012.

Водночас, у розмові з журналістами А.ГОЛУБЧЕНКО висловив сумнів, що визначені суми вартості знесення наземної частини «Троїцького» та вартість його будівництва є саме такими, які були озвучено сьогодні на нараді.

«Вартість знесення та побудови відноситься як один до трьох. Тому або там, або там помилка. Де, поки що не знаємо», - підкреслив А.ГОЛУБЧЕНКО, додавши, що питання буде опрацьовуватись надалі.

На запитання журналістів, чи обіцяє він, що 18 березня роботи з демонтажу ТРЦ біля НСК «Олімпійський» таки розпочнуться, А.ГОЛУБЧЕНКО відповів: «Я хочу, щоб так було, але можливі обставини різні. Я на 95% впевнений, що 18-го почнемо другий поверх зносити».

Як повідомляв УНІАН, 6 лютого Кабінет міністрів підтримав меморандум щодо демонтажу ТРЦ “Троїцький” перед Національним спортивним комплексом “Олімпійський” до 1 червня цього року.

Раніше планувалося, що демонтаж недобудованого ТРЦ «Троїцький» біля «Олімпійського» має розпочатися 1 березня.

УЄФА наполягає на неможливості проведення на НСК “Олімпійський” матчів Євро-2012, якщо не буде демонтовано торгово-розважальний центр “Троїцький” перед стадіоном.