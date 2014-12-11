"Дніпро" вийшов у плей-офф Ліги Європи

На столичному НСК "Олімпійський" завершився матч заключного 6-го туру группового етапу Ліги Європи, в якому дніпропетровський "Дніпро" приймав французький "Сент-Етьєн" і виграв з рахунком 1:0.

Завдяки цій перемозі і нічиїй в іншому матчі групи "Карабах" (Азербайджан) - "Інтер" (Італія) в Баку (0:0), українська команда зуміла зайняти 2-е місце в групі.

Гра в Києві проходила з невеликою перевагою "Дніпра", а єдиний гольовий момент стався на 66-й хвилині. Руслан Ротань зі штрафного пробив у штангу, після чого захисник вибив м'яч точно на Артема Федецького, який з гострого кута завдав точний удар - 1:0.

У час, що залишився на полі йшла обопільна остроатакуюча гра, але ніхто з суперників більше не зміг реалізувати свої моменти.

Таким чином, у підсумковій турнірній таблиці у "Інтера" - 12 очок, "Дніпра" - 7, "Карабаху" - 6, "Сент-Етьєна" - 5.