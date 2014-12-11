Ліги Європи, 6-й тур, "Карабах" - "Інтер": відео онлайн-трансляція

Сьогодні в Баку відбудеться матч заключного 6-го туру групового етапу Ліги Європи, в якому "Карабах" прийме на своєму полі італійський "Інтер" (Мілан).

У цій грі зійдуться лідери групи, що займають 1-2 місця в турнірній таблиці.

Один з грандів італійського та європейського футболу - міланський "Інтер" - виступаючий в нинішньому сезоні в другому за значущістю єврокубку, достроково забезпечив собі не тільки вихід в плей-офф, але і 1-е місце в групі. У нинішньому розіграші турніру "Інтер" у 5 матчах здобув 3 перемоги при 2 нічиїх - 11 очок. В очному матчі з "Карабахом", що проходив у Мілані, господарі впевнено виграли з рахунком 2:0.

У свою чергу, "Карабах" в нинішньому сезоні виграв лише одного разу, при 2 нічиїх і 2 поразках. У команди 5 очок і вона заочно бореться за підсумкове 2-е місце в групі та путівку в плей-офф з дніпропетровським "Дніпром" і французьким "Сент-Етьєном". Азербайджанську команду може влаштувати нічия в матчі з "Інтером", за умови, що гра "Дніпро" - "Сент-Етьєн" також завершиться внічию. В будь-якому іншому випадку, "Карабаху" потрібна тільки перемога.

Український "Дніпро", який на даний момент займає останнє 4-е місце в турнірній таблиці групи, в матчі в Баку влаштує нічия або перемога "Інтера". У такому випадку, за умови обов'язкової особистої перемоги над "Сент-Етьєном" українці посядуть 2-е місце в групі і вийдуть в плей-офф.

На котируваннях букмекерських контор фаворитом матчу "Карабах" - "Інтер" є азербайджанська команда. На перемогу господарів поля ставки приймаються з коефіцієнтом 2,28 до 1, у той час як на перемогу "Інтера" - 2,98 до 1, а на нічию - 3,16 до 1.

Стартові склади команд:

"Карабах": 13. Шехіч, Гусейнов Б., Садихов, 5. Медведєв, 2. Гараєв, 16. Аголлі, 10. Муарем, 20. Річард Алмейда, 7. Надіров, 41. Джордж, 99. Алексеров.

Запасні: 1. Велієв, 24. Телі, 7. Юсіфов, 77. Тагієв, 18. Гурбанов.

"Інтер": 30. Каррісо, 6. Андреоллі, 14. Кампаньяро, 25. Мбайє, 33. Д`Амброзіо, 20. Обі, 90. М`Вила, 44. Крхін, 7. Освальдо, 54. Донкор, 97. Бонаццолі.

Запасні: 24. Шакка, 46. Берні, 92. Бальдіні, 93. Дімарко, 95. Коста, 96. Палацці.