Ліга Європи, 6-й тур, "Дніпро" - "Сент-Етьєн": відео онлайн трансляція

Сьогодні у Києві відбудеться матч останнього 6-го туру групового етапу Ліги Європи УЄФА сезону 2014/15, в якому дніпропетровський "Дніпро" прийматиме французький "Сент-Етьєн".

У цій грі зійдуться команди, які займають 3-4 місця у групі F.

Дніпропетровський "Дніпро" в нинішньому сезоні виступає вкрай нерівно, як в чемпіонаті України, так і в Лізі Європи. У вітчизняній Прем'єр-лізі "Дніпро" довгий час лідирував, але зараз знаходиться на 3-му місці в таблиці. Що стосується Ліги Європи, то в 5 попередніх матчах "Дніпро" здобув лише одну перемогу в гостях (над азербайджанським "Карабахом", 2:1) і одного разу зіграв внічию на виїзді з "Сент-Етьєном", 0:0. При цьому, дніпропетровці зазнали 3 поразки і зараз знаходяться на останньому місці в турнірній таблиці - 4 очки.

У свою чергу, "Сент-Етьєн" всі 5 матчів групового турніру звів внічию. Двічі він зіграв по 1:1 (вдома з італійським "Інтером" і "Карабахом) і тричі - 0:0. Команда ділить 2-3 місця з "Карабахом" - по 5 очок. Явним ж лідером групи є "Інтер", який достроково забезпечив собі не тільки вихід в плей-офф, 1/16 фіналу Ліги Європи, але й 1-е місце в підсумковій таблиці групового етапу.

Таким чином, "Дніпру" для того, щоб розраховувати на вихід в плей-офф сьогодні необхідно обов'язково обігравати "Сент-Етьєн". Крім того, "Дніпро" також залежить від результату матчу в Баку, де абсолютно невмотивований "Інтер" не повинен поступитися в гостях "Карабаху".

На котирування букмекерських контор команди оцінюються приблизно однаково, з мінімальною перевагою гостей. На перемогу "Сент-Етьєна" ставки приймаються з коефіцієнтом 2,57 до 1, у той час як на успіх "Дніпра" - 2,67 до 1, а на нічию - 3,06 до 1.

Стартові склади команд:

"Дніпро": 71. Бойко, 2. Влад, 14. Чеберячко, 44. Федецький, 23. Дуглас Сілва, 18. Зозуля, 28. Шахов, 4. Кравченко С., 29. Ротань, 9. Калініч, 10. Коноплянка.

Запасні: 16. Лаштувка, 20. Бруно Гама, 89. Політило, 90. Мігунов, 97. Близніченко, 99. Матеус, 11. Селезньов.

"Сент-Етьєн": 1. Руфф`є, 2. Теофіл-Катерин, 19. Погба Ф., 11. Молло, 18. Лемуань, 23. Брізон, 24. Перрен, 33. Діоманде, 7. Градель, 13. ван Волфсвінкель, 22. Монне-Паке.

Запасні: 30. Мулен Ж., 23. Байсс, 10. Коад, 20. Корньє, 21. Амума, 27. Табану, 31. Бамба.