Фанати "Волині" підпалили Будинок футболу в Києві

Футбольні ультрас, які мітингують біля будівлі ФФУ, вимагаючи відставки президента федерації Анатолія Конькова та виступаючи проти свавілля арбітрів, перейшли до агресивних дій, повідомляє Еспресо.TV.

Не дивлячись на те, що будівлю ФФУ охороняє міліція, ультрас почали кидати в Будинок футболу палаючі предмети. Одним з файєрів вони підпалили дах.

За словами голови прес-служби ФФУ Павла Тернового, він бачив велике задимлення в приміщенні.

Раніше повідомлялося, що у ФФУ очікують штурму Будинку футболу в Києві.

Зазначимо, що фанати вже завершили пікет і пішли від ФФУ.

До рішучих дій фанатів спонукав суддівський скандал у матчі 10-го туру чемпіонату України "Волинь" - "Металіст". Гру було перервано на 88-ій хвилині, коли на поле вибігли луцькі ультрас, невдоволені рішеннями головного арбітра матчу Дмитра Кутакова.

Тепер "Волині" загрожує технічна поразка 0:3 і дискваліфікація стадіону. Рішення ж по матчу у ФФУ приймуть після Нового року. У свою чергу, "Волинь" вимагає довічної дискваліфікації Кутакова та перегравання матчу.