Гравець "Шахтаря" Адріано став кращим бомбардиром групового етапу ЛЧ і повторив рекорд Роналду

Форвард донецького "Шахтаря" Луїс Адріано з дев'ятьма голами став кращим бомбардиром групового етапу Ліги чемпіонів, повторивши минулорічний рекорд Кріштіану Роналду.

Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.

Форвард не забив "Атлетику" у першому турі і пропустив через дискваліфікацію 6-й тур, повторив рекорд португальця Кріштіану Роналду, який провів шість м'ячів на груповому етапі минулого сезону.

Луїс Адріано відкрив рахунок голам у Лізі чемпіонів 2014/15 в матчі другого туру з португальським "Порту", проте свій бомбардирський талант найбільш яскраво продемонстрував у двох зустрічах з білоруським БАТЕ. В Борисові 27-річний бразилець забив п'ять м'ячів, а в рідних стінах додав ще три голи. До нинішнього сезону колишній нападник бразильського "Інтернасьоналя" забив у найпрестижнішому єврокубку 11 м'ячів.

Як повідомляв УНІАН, "Шахтар" посів друге місце у своєму квартеті на груповому етапі ЛЧ і вийшов у плей-офф турніру, 1/8 фіналу. Ігри цього етапу змагань відбудуться у лютому-березні 2015 року. Перший суперник чемпіона України у плей-офф визначиться в ході жеребкування, яка відбудеться 15 грудня.