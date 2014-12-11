Володимир Кличко став найкращим боксером листопада за версією WBA

Чемпіон світу в суперважкій вазі за версіями IBF, WBA, WBО, IBO і журналу «The Ring Magazine» Володимир Кличко визнаний найкращим боксером листопада незалежно від вагової категорії за версією Всесвітньої боксерської асоціації (WBA).

Про це повідомляє сайт Офіційного фан-клубу братів Кличко.

До рейтингу потрапляють спортсмени, які проводили свої бої протягом поточного місяця.

Як повідомляв УНІАН, 15 листопада в Гамбурзі (Німеччина) Володимир Кличко захистив свої чемпіонські титули, перемігши нокаутом у 5-му раунді болгарина Кубрата Пулєва.