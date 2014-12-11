Українські біатлоністи Семеренко і Семенов візьмуть участь у Різдвяній гонці

Олімпійська чемпіонка Сочі-2014 Валентина Семеренко та Сергій Семенов візьмуть участь в одному з найпрестижніших змагань з біатлону в світі - комерційній "Різдвяній гонці".

Про це повідомляє офіційний сайт змагань.

Ця гонка не входить в офіційний календар Міжнародного союзу біатлоністів. Тим не менш, вона є однією з найпопулярніших і найпрестижніших у світі. За регламентом змагань, кожна команда складається з двох чоловік.

Українському дуету в гонці-2014 будуть протистояти два дуету з Німеччини: Ерік Лессер - Франциска Хільдебранд і Лаура Дальмайєр - Флоріан Граф, а також команди Австрії (Катаріна Іннерхофер - Домінік Ландертінгер), Чехії (Габріела Соукалова - Онджей Моравец), Італії (Лукас Хофер - Доротея Вірер) і Франції (Мартен Фуркад - Аніс Шевальє).

"Різдвяна гонка" відбудеться 27 грудня. За традицією, вона пройде в Гельзенкірхені на "Фелтінс-Арені", що належить футбольному клубу "Шальке-04".