НОК презентував акцію "Олімпійська книга"

У приміщенні Національної парламентської бібліотеки України відбулась презентація унікальної акції Національного олімпійського комітету «Олімпійська книга».

У заході взяли участь президент НОК Сергій Бубка, Радник Посольства КНР Чен Вей, директор Національної парламентської бібліотеки Тамара Вилегжаніна, президент Олімпійської академії України Марія Булатова, голови обласних відділень Національного олімпійського комітету, директори провідних бібліотек столиці.

Починаючи з 2011 року акція «Олімпійська книга» успішно проводиться по всім школам країни. Вже майже 1 млн. 150 тис. екземплярів найрізноманітнішої олімпійської літератури отримали майже 19 тис шкіл та 230 тис. класів.

«Мені дуже приємно, що унікальні книги про наших уславлених спортсменів та олімпійський рух поповнили фонд бібліотеки. Таких видань у світі небагато, тому ми поправу, разом з Олімпійською академією, пишаємось проробленою роботою. Неодноразово на міжнародних форумах ми чули схвальні відгуки від світової олімпійської сім’ї, а Марія Булатова отримала і відповідну відзнаку від Міжнародного Олімпійського Комітету. Радий, що керівництво бібліотеки підтримало нашу ініціативу і долучилось до популяризації здорового способу життя і олімпійських цінностей. Продовжуємо працювати разом, щоб спільно виховати нових чемпіонів які будуть розвинуті як фізично так і інтелектуально», - наголосив Сергій Бубка.

В свою чергу, директор Національної парламентської бібліотеки Тамара Вилегжаніна вручила читацькі квитки президенту НОК та президенту Олімпійської академії.

«Зараз книжок про спорт та спортсменів не вистачає. Ми дякуємо Національному олімпійському комітету за таку чудову ініціативу», - зазначила директор бібліотеки.

На завершення заходу всі учасники мали можливість послухати лекцію президента Олімпійської академії Марії Булатової, яка детально розповіла про акцію «Олімпійська книга» та провадження її у систему освіти.