Потенційними суперниками "Шахтаря" в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів стали три іспанські клуби

По закінченні групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА визначилися потенційні суперники донецького "Шахтаря" по першому раунду плей-офф - 1/8 фіналу, серед яких три іспанські клуби.

Згідно з регламентом змагань ними будуть переможці груп, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

"Шахтар" посів у своїй групі 2-е місце і тепер зіграє з переможцем однієї з семи інших груп. З переможцем своєї групи - "Порту" - донеччани зіграти на цій стадії змагань не зможуть.

Більш того, гірники не будуть мати переваги свого поля. Перший матч пройде в Україні, матч-відповідь на полі суперника.

Суперниками чемпіона України в 1/8 фіналу можуть стати іспанські "Атлетико", "Реал" і "Барселона", німецькі "Баварія" і "Боруссія", англійський "Челсі" і представник чемпіонату Франції - "Монако".

Жеребкування 1/8 фіналу відбудеться 15 грудня. Перші матчі відбудуться 17/18 або 25/26 лютого (в залежності від жеребкування), матчі-відповіді - 10/11 або 17/18 березня.