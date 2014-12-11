225 провідних легкоатлетів світу викрили у вживанні допінгу

12:40, 11 грудня 2014
Спорт
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WADA влаштує масштабну перевірку представників "королеви спорту".

Ведущие легкоатлеты мира пали под подозрение антидопингового агентства / do4a.com

Показники допінг-тестів 225 спортсменів з 39 країн внесені в чорний список і будуть додатково перевірені Світовим антидопінговим агентством (WADA), повідомляє Lenta.ru з посиланням на The Telegraph.

Серед них три олімпійських чемпіона Лондона-2012, переможці та призери попередніх Олімпіад, чемпіони світу та Європи, а також рекордсмени світу.

Початок черговому допінговому скандалу поклав німецький телеканал WDR. 9 грудня в ефірі був показаний документальний фільм, в якому стверджувалося, що у 150 атлетів були виявлені аномальні показники допінг-тестів, але Міжнародна асоціація легкоатлетичних федерацій (IAAF) не стала використовувати цільове тестування для їх перевірки. IAAF відкинула звинувачення на свою адресу.

Левова частка аномальних показників допінг-тестів - 58 - були виявлені у російських легкоатлетів. 3 та 7 грудня на іншому німецькому каналі ARD, вийшли документальні фільми, в яких розповідається про застосування російськими легкоатлетами заборонених препаратів за вказівкою тренерів.

Достовірність викладених у фільмах даних перевіряє Всесвітнє антидопінгове агентство (WADA). На даний момент, допінговий скандал призвів до того, що рада IAAF тимчасово призупинила членство президента Всеросійської федерації легкої атлетики Валентина Балахнічєва.

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