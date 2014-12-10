"Шахтар" не втримав перемогу над "Порту" у матчі Ліги чемпіонів (всі результати ЛЧ)
Матч в Порту завершився з рахунком 1:1.
У португальському Порту завершився матч останнього 6-го туру групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА, в якому "Порту" приймав донецький "Шахтар" і зіграв внічию - 1:1.
Доля матчу вирішилася в кінцівці гри.
Ця гра не мала жодного турнірного значення для обох команд. Обидві достроково гарантували собі місце в плей-офф, при цьому "Порту" незалежно від результату очної гри зайняв 1-е місце, а "Шахтар" - 2-е.
Перший гольовий момент у грі стався на 50-й хвилині, коли відзначився Тарас Степаненко. Після подачі кутового у виконанні Бернарда Степаненко головою переправив м'яч під поперечину воріт "Порту". "Шахтар" довго утримував перевагу, але за 3 хвилини до кінця гри Вінсент Абубакар зрівняв рахунок. Абубакар потужно пробив з 23 метрів і м'яч полетів у ближній верхній кут, але П'ятов врятувати свою команду не зміг - 1:1.
Таким чином, "Шахтар" набрав у 6 матчах групового турніру 9 очок, відставши від "Порту" (14) на 5 балів.
Ліга чемпіонів. Груповий етап. 6-й тур.
Баварія - ЦСКА - 3:0
Рома - Манчестер Сіті - 0:2
Барселона - ПСЖ - 3:1
Аякс - АПОЕЛ - 4:0
Челсі - Спортинг - 3:1
Марібор - Шальке - 0:1
Порту - Шахтар - 1:1
Атлетик - БАТЕ - 2:0