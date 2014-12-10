"Шахтар" не втримав перемогу над "Порту" у матчі Ліги чемпіонів (всі результати ЛЧ)

У португальському Порту завершився матч останнього 6-го туру групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА, в якому "Порту" приймав донецький "Шахтар" і зіграв внічию - 1:1.

Доля матчу вирішилася в кінцівці гри.

Ця гра не мала жодного турнірного значення для обох команд. Обидві достроково гарантували собі місце в плей-офф, при цьому "Порту" незалежно від результату очної гри зайняв 1-е місце, а "Шахтар" - 2-е.

Перший гольовий момент у грі стався на 50-й хвилині, коли відзначився Тарас Степаненко. Після подачі кутового у виконанні Бернарда Степаненко головою переправив м'яч під поперечину воріт "Порту". "Шахтар" довго утримував перевагу, але за 3 хвилини до кінця гри Вінсент Абубакар зрівняв рахунок. Абубакар потужно пробив з 23 метрів і м'яч полетів у ближній верхній кут, але П'ятов врятувати свою команду не зміг - 1:1.

Таким чином, "Шахтар" набрав у 6 матчах групового турніру 9 очок, відставши від "Порту" (14) на 5 балів.

Ліга чемпіонів. Груповий етап. 6-й тур.

Баварія - ЦСКА - 3:0

Рома - Манчестер Сіті - 0:2

Барселона - ПСЖ - 3:1

Аякс - АПОЕЛ - 4:0

Челсі - Спортинг - 3:1

Марібор - Шальке - 0:1

Порту - Шахтар - 1:1

Атлетик - БАТЕ - 2:0