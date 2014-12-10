Сьогодні ми можемо сміливо говорити про потужний, авторитетний та впливовий НОК України - Бубка

Президент Національного олімпійського комітету України Сергій Бубка виступив на відкритті Всеукраїнського семінару-наради в Києві, вітаючи спортивну громадськість напередодні відзначення 24-ї річниці від дня заснування НОК, заначивши авторитет та впливовість НОК.

Про це повідомляє прес-служба НОК України.

«22 грудня 1990 року був зроблений важливий крок для розбудови олімпійського руху в Україні, виховання здорової нації, примноження наших славних спортивних традицій. Протягом цих років крок за кроком, разом ми рухались вперед, постійно удосконалюючись, стаючи все міцнішими. Переконаний, що ті 122 олімпійські медалі та 67 нагород на Юнацьких Олімпійських іграх, здобутих нашими спортсменами за роки Незалежності України, - також є доробком та підсумком нашої спільної ефективної роботи та взаємодії», - зазначив Сергій Бубка.

«Сьогодні ми можемо сміливо говорити про потужний, авторитетний та впливовий Національний олімпійський комітет України. НОК, який отримував визнання найкращого НОКу світу в рамках престижної креативної премії, НОК, який визнавався Міжнародним Олімпійським Комітетом ефективною моделлю для інших Олімпійських комітетів світу. До нас, в Україну, із задоволенням та повагою приїжджають найвищі посадовці світового олімпізму – президенти МОК Хуан Антоніо Самаранч, Жак Рогге, Томас Бах, президент Європейських Олімпійських Комітетів Патрік Хіккі, члени Міжнародного Олімпійського Комітети, президенти міжнародних спортивних федерацій, представники дипломатичних відомств тощо», - підкреслив президент НОК.

За словами головного олімпійця України, наш Національний олімпійський комітет має потужну та розгалужену структуру, де кожен із суб’єктів – національні федерації, атлети та тренери, фізкультурно-спортивні товариства, регіональні відділення НОК, освітні та наукові установи – відіграють свою важливу та вагому роль, а також за чіткою та прозорою системою отримують постійну і суттєву підтримку з боку Олімпійського комітету.

«Одним із найголовніших наших досягнень вважаю формування міцної, єдиної команди, яка, консолідуючи зусилля, працює на єдиний результат. Ми маємо свою Олімпійську домівку, а, разом з цим, і представництва у кожному регіоні України з окремими офісами та штатами. Дуже приємно констатувати, що за ці роки нам вдалося не лише створити, а й максимально розвинути та посилити розвиток олімпійського руху на місцях», - сказав очільник НОК.

Сергій Бубка подякував усім за самовіддану роботу, за той внесок і зусилля, досвід, знання та професіоналізм, які з року в рік допомагали рухатись вперед, удосконалюватись, покращуватись, ставити нові цілі та завдання.

«Усі ми розуміємо, що теперішній час ставить перед нами нові виклики і лише разом, спільними зусиллями нам вдасться вирішувати найскладніші завдання, які стоїть перед нами», - підкреслив Бубка.