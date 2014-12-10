Збірна України з футболу може провести три матчі в березні

Керівник комерційного партнеру Федерації футболу України ПрАТ «Україна Футбол Інтернешнл» та перший заступник Голови Комітету національних збірних команд Федерації футболу України Володимир Лашкул зустрівся з головним тренером національної збірної команди України Михайлом Фоменком й обговорив питання календаря міжнародних матчів за участю національної збірної команди України в 2015 році та її підготовки до відповідального матчу з національною збірною командою Іспанії, який відбудеться 27 березня у Севільї.

Команда може провести в березні до трьох матчів, повідомляє прес-служба ФФУ.

Під час зустрічі наголошувалося, що календар, визначений УЄФА для проведення матчів збірних команд європейських країн на 2015-й рік (тиждень футболу з 23 по 31 березня) та затверджений Виконкомом ФФУ календар матчів Чемпіонату України серед команд Прем’єр-Ліги (17-й та 18-й тури, 14 березня та 21 березня 2015 року, відповідно) не дозволяють організувати та провести міжнародний тренувальний матч за участю національної збірної команди напередодні поєдинку з Іспанією - до 27 березня.

Тому Володимир Лашкул висловив ідею про те, щоб до програми навчально-тренувального збору національної збірної команди України внести тренувальний матч між національною та молодіжною збірними командами України (23 або 24 березня). Цю ідею підтримав головний тренер молодіжної збірної команди України Сергій Ковалець. Михайло Фоменко зауважив, що пропозицію потрібно уважно обдумати та розглянути питання підготовки національної збірної команди України на засіданні тренерського штабу.

У ході зустрічі була також проаналізована можливість організувати міжнародний товариський матч за участю збірної команди України 31 березня на території Іспанії. Володимир Лашкул проінформував про хід перемовин стосовно визначення суперника на цю дату та серед можливих претендентів назвав національні збірні команди Алжиру, Австралії, Колумбії та Уругваю.