"Шахтар" зіграв внічию з "Порту" в Юнацькій лізі УЄФА

У передмісті португальського Порту Віла-Нова-де-Гайя завершився матч "Порту" і донецького "Шахтаря" (вік гравців - до 19 років) в Юнацькій лізі УЄФА, в якому була зафіксована нічия - 1:1.

Португальські футболісти зуміли зрівняти рахунок у кінцівці гри, в доданий арбітром час. повідомляє офіційний сайт УЄФА.

Перший тайм пройшов у приблизно рівній боротьбі і завершився внічию - 0:0. А вже на самому початку другої половини матчу, на 47-й хвилині Андрій Борячук відкрив рахунок. Віктор Коваленко на швидкості обіграв кількох суперників, зробив передачу вправо на Борячука, і той ударом з лінії штрафного майданчика увігнав м'яч у дальній кут воріт - 0:1.

Українська команда утримувала перевагу практично до самого кінця гри, але на 3-й доданій хвилині Руслан Єфанов порушив правила у власному штрафному майданчику і отримав від арбітра жовту картку. Пенальті реалізував Леандро - 1:1.

Ця нічия стала лише другою для української команди, при чотирьох перемогах і відсутності поразок.

У паралельному матчі "Атлетик" (Іспанія) - БАТЕ (Білорусь) перемогу з великим рахунком здобули господарі поля - 4:0.

Таким чином, "Шахтар" зайняв 1-е місце в турнірній таблиці за підсумками групового турніру - 14 очок у 6 матчах. На другому місці "Порту" - 9 балів, третій - "Атлетик" - 9, четвертий БАТЕ - 1.

У сезоні-2014/15 проходить другий пробний розіграш Юнацької ліги УЄФА - першого клубного турніру УЄФА серед юнаків. На груповому етапі виступають юнацькі команди 32 клубів-учасників групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА. Склад груп та календар матчів такі ж, як у Лізі чемпіонів. У плей-офф команди грають по одному матчу, починаючи з 1/8 фіналу. Півфінали і фінал проводяться в рамках міні-турніру на стадіоні "Коловре" в Ньоні. Таким чином, максимум команда може зіграти десять матчів. Матч за 3-є місце не передбачений.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні ввечері в Порту відбудеться матч 6-го туру групового етапу Ліги чемпіонів "Порту" - "Шахтар".