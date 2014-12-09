"Ювентус" і "Монако" вийшли в плей-офф Ліги чемпіонів (результати матчів ЛЧ)

Завершилися ігри групового етапу у квартетах А-D.

Ліга чемпіонів, груповий етап, 6-й тур. Монако - Зеніт - 2:0 Бенфіка - Байєр - 0:0 Ювентус - Атлетико - 0:0 Олімпіакос - Мальме - 4:2 Ліверпуль - Базель - 1:1 Реал Мадрид - Лудогорець - 4:0 Галатасарай - Арсенал - 1:4 Боруссія Д - Андерлехт - 1:1

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