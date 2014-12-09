"Ювентус" і "Монако" вийшли в плей-офф Ліги чемпіонів (результати матчів ЛЧ)
23:41, 09 грудня 2014Спорт
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Завершилися ігри групового етапу у квартетах А-D.
"Монако" залишив "Зеніт" без плей-офф Ліги чемпіонів / Reuters
Ліга чемпіонів, груповий етап, 6-й тур.
Монако - Зеніт - 2:0
Бенфіка - Байєр - 0:0
Ювентус - Атлетико - 0:0
Олімпіакос - Мальме - 4:2
Ліверпуль - Базель - 1:1
Реал Мадрид - Лудогорець - 4:0
Галатасарай - Арсенал - 1:4
Боруссія Д - Андерлехт - 1:1
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