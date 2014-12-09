"Ювентус" і "Монако" вийшли в плей-офф Ліги чемпіонів (результати матчів ЛЧ)

23:41, 09 грудня 2014
Спорт
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Завершилися ігри групового етапу у квартетах А-D.

Ліга чемпіонів, груповий етап, 6-й тур.

Монако - Зеніт - 2:0

Бенфіка - Байєр - 0:0

Ювентус - Атлетико - 0:0

Олімпіакос - Мальме - 4:2

Ліверпуль - Базель - 1:1

Реал Мадрид - Лудогорець - 4:0

Галатасарай - Арсенал - 1:4

Боруссія Д - Андерлехт - 1:1

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