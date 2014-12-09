Жіноча збірна України з гандболу програла другий поспіль матч Євро

В угорському Дебрецені завершився матч другого туру першого групового етапу чемпіонату Європи-2014 з гандболу серед жіночих команд, в якому збірна України протистояла команді Норвегії і програла з рахунком 23:34.

Ця поразка стала другою поспіль для української команди на турнірі.

Українки змогли на рівних грати з суперницями тільки до 18-ї хвилини, коли востаннє у матчі зрівняли рахунок - 9:9. Гол у цьому епізоді у складі нашої команди забила Ольга Ніколаєнко. Після цього підопічні Леоніда Ратнера постійно програвали в рахунку. Більше того, команда жодного разу по ходу матчу не вела в рахунку.

Якщо перший тайм українки програли з більш менш пристойним рахунком - 13:17, то після перерви команда остаточно віддала ініціативу суперницям і програла 30-хвилинку з рахунком 10:17, дозволивши суперницям оформити підсумкову перемогу з різницею більш ніж в 10 м'ячів. Цікаво, що і в першому матчі групового турніру, в неділю, українки також крупно програли суперницям з Данії (23:32), не зумівши стримати опоненток у другому таймі.

Найкращим гравцем збірної України у сьогоднішньому матчі стала Ірина Глибко, на рахунку якої 7 голів.

В іншому матчі групи збірні Румунії та Данії зіграли внічию - 29:29.

Таким чином, після 2-х турів на рахунку збірної Норвегії 4 очки, Данії - 3, Румунії - 1, України - 0.

Для того, щоб потрапити у трійку і продовжити боротьбу в турнірі на другому груповому етапі, в останньому турі збірній України необхідно буде перемагати збірну Румунії.

Гра Україна - Румунія відбудеться 11 грудня в Дебрецені.