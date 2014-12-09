Ліга чемпіонів, 6-й тур, "Монако" - "Зеніт": відео онлайн-трансляція

Сьогодні в Монако відбудеться матч заключного 6-го туру групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА, в якому "Монако" прийме на своєму полі російський "Зеніт" із Санкт-Петербурга.

У цій грі зійдуться команди, які займають 2-3 місця в Групі С.

"Монако" в нинішньому розіграші Ліги чемпіонів 2 матчі виграв, 2 звів внічию і 1 програв. Команда набрала 8 очок в турнірній таблиці. Очний матч з "Зенітом" в Петербурзі представник першості Франції звів внічию - 0:0. Також "Монако" зіграв внічию на своєму полі з португальською "Бенфікою (0:0), переграв у себе вдома німецький "Байєр" з Леверкузена (1:0), з таким же рахунком обіграв "Байєр" у Німеччині і поступився "Бенфіці" в Лісабоні - 0:1.

Найнесподіванішим з усіх цих результатів стала виїзна перемога команди з князівства Монако над "Байєром". Вона дозволила команді набрати 3 важливих очки, випередити "Зеніт" у турнірній таблиці і стати фаворитом в боротьбі за другу путівку в плей-офф ЛЧ. Першу путівку за собою достроково забронював "Байєр" (9 очок). "Монако" на своєму полі досить звести внічию матч з "Зенітом", у той час як гостям потрібна буде тільки перемога.

"Зеніт" у цьому розіграші турніру здобув 2 перемоги, 1 нічию та 2 поразки - 7 очок. Крім нічиєї з "Монако" пітерська команда двічі обіграла аутсайдера групи "Бенфіку (2:0 в Лісабоні і 1:0 вдома), але двічі поступилася "Байєру" - 0:2 в гостях і 1:2 вдома.

Цікаво, що обидві конкуруючі в Монако команди претендують на 1-е місце в групі. Будь-яка з них, при досягненні потрібного для себе результату в очній грі, займе 1-е місце в підсумковій таблиці в тому випадку, якщо "Бенфіка" зможе виграти у "Байєра" на своєму полі.

На котирування букмекерських контор, шанси команд оцінюються як практично рівні. Фаворитом гри з мінімальною перевагою є "Монако", ставки на перемогу якого приймаються з коефіцієнтом 2,53 до 1. У той же час ставки на перемогу "Шахтаря" приймаються з розрахунку 2,71 до 1, а на нічию - 3,07 до 1.

Стартові склади команд:

"Монако": 1. Субашич Д., 2. Фабіньо, 5. Абденнур, 13. Уоллас, 24. Раджі, 7. Дірар, 8. Моутінью, 14. Бакайоко, 28. Тулалан, 9. Бербатов, 17. Феррейра-Каррасо.

Запасні: 16. Стекеленбург, 11. Окампос, 15. Сілва, 18. Жермен, 19. Траоре, 23. Мартіаль А.

Зеніт: 1. Лодигін, 6. Ломбартс, 19. Смольников, 24. Гарай, 4. Крішіто, 20. Файзулін, 21. Гарсія, 28. Вітсель, 35. Данні, 7. Халк, 23. Рондон.

Запасні: 16. Малафєєв, 13. Нету, 22. Анюков, 44. Тимощук, 5. Рязанцев, 17. Шатов, 10. Аршавін.