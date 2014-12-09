Ліга чемпіонів, 6-й тур, "Ювентус" - "Атлетико": відео онлайн трансляція

Сьогодні в Турині (Італія) відбудеться матч заключного 6-го туру групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА, де "Ювентус" прийме на своєму полі іспанську "Атлетіко" (Мадрид).

У цій грі зійдуться команди, які займають 1-2 місця у групі А.

"Атлетико" виграв 4 з 5 попередніх матчів, набрав 12 очок і достроково гарантував собі вихід в плей-офф. Єдинго програшу команда зазнала в грі першого туру з грецьким "Олімпіакосом", коли мадридці програли в Піреї з рахунком 2:3. Інші матчі, включаючи очну гру з "Ювентусом" (1:0 в Мадриді), команда зі столиці Іспанії виграла.

У свою чергу, у "Ювентуса" 3 перемоги і 9 очок у турнірній таблиці. Крім поразки від "Атлетіко", команда програла в гостях "Олімпіакосу" з рахунком 0:1. Туринський клуб ще не забезпечив собі вихід у плей-офф. Якщо "Ювентус" програє, а "Олімпіакос" в паралельній грі з аутсайдером групи шведським "Мальме" здобуде перемогу, то команди зрівняються за очками і у греків буде перевага за кількістю забитих м'ячів на чужому полі в очних матчах з "Ювентусом" (1:0 в Піреї і 3:2 у Турині).

Разом з тим, "Ювентус" також може претендувати на перше місце в підсумковій таблиці групи, якщо обіграє "Атлетіко" з різницею у 2 м'ячі і більше. При повторенні рахунки першої гри (1:0 на користь господарів поля) перевагу буде мати "Атлетіко", у якого набагато краща загальна різниця забитих і пропущених м'ячів у всіх матчах. А при мінімальній, але більш результативній перемозі "Ювентуса" (2:1, 3:2 і т. д.), "Атлетіко" також отримає перевагу за рахунок голів, забитих на полі суперника.

На котируваннях букмекерських контор явним фаворитом гри є "Ювентус", ставки на перемогу якого приймаються з коефіцієнтом 2,07 до 1. У той же час, на нічию коефіцієнт становить 2,98 до 1, а на перемогу "Атлетико" - 3,67 до 1.

Стартовыет склади команд:

"Ювентус": 1. Буффон, 33. Евра, 26. Ліхтштайнер, 19. Бонуччі, 3. К'єлліні, 6. Погба, 23. Відаль, 37. Перейра, 21. Пірло, 10. Тевес, 14. Льоренте.

Запасні: 30. Сторарі, 5. Огбонна, 12. Джовінко, 20. Падоін, 38. Маттіелло, 7. Пепе, 9. Мората.

"Атлетіко" М: 1. Мойя, 2. Годін, 3. Сікейра, 24. Хіменес, 4. Суарес М., 6. Коке, 8. Рауль Гарсія, 14. Габі, 20. Хуанфран Торрес, 10. Туран, 9. Манджукіч.

Запасні: 13. Хмар 18. Гамес, 5. Тьягу Мендеш, 7. Грізманн, 17. Сауль Ньігес, 22. Черчі, 21. Крістіан Родрігес.