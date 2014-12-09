Міноборони Румунії дозволило "Стяуа" використовувати назву і емблему у матчі з київським "Динамо"

Чемпіон Румунії з футболу "Стяуа" (Бухарест) отримав дозвіл від міністерства оборони країни на використання назви клубу, емблеми та клубних кольорів під час майбутнього матчу групового етапу Ліги Європи з київським "Динамо", повідомляє Р-Спорт.

Команда зможе вийти на поле в традиційних клубних футболках червоно-синього кольору і з нанесеним логотипом на ігровій формі.

Дозвіл є тимчасовим і діє тільки на цей матч.

Минулого тижня Чорноморський верховний суд скасував реєстрацію клубу, після того як міністерство оборони виграло справу про товарний знак. Протягом 50-ти років «Стяуа» був армійським клубом. У 1998 році клуб став приватним, але влада країни дозволили команді зберегти своє найменування та символіку. У 2004-му році клуб придбав одіозний бізнесмен Джіджі Бекалі, який зараз відбуває тюремний термін за зловживання політичною владою, після чого армія подала в суд на «Стяуа» у зв'язку з порушенням правил використання торгової марки.

Через це в минулі вихідні "Стяуа" був змушений вийти на матч чемпіонату Румунії з КСМС в майках жовтого кольору замість традиційних червоно-синіх. Диктор по стадіону представив команду як чемпіонів Румунії, на табло вона значилася як "господарі", а емблема була замінена порожнім квадратом.

Як повідомляв УНІАН, матч "Стяуа" - "Динамо" відбудеться у четвер, 11 грудня, в Бухаресті. "Динамо" вже гарантував собі путівку в 1/16 фіналу. Господарям поля для виходу в плей-офф потрібна тільки перемога. При цьому в паралельній зустрічі португальський "Ріу Аве" повинен не програти данському "Ольборгу".