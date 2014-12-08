"Волинь" просить УПЛ організувати перегравання матчу з "Металістом"

Футбольний клуб «Волинь» (Луцьк) подав протест на поведінку офіційних осіб матчу 10 туру чемпіонату України по футболу «Волинь» - «Металіст», яка призвела до спотворення спортивного результату.

Про це повідомляється на офіційному сайті ФК "Волинь".

Зокрема, у повідомленні йдеться: "Клуб вважає, що систематичні необґрунтовані та упереджені дії офіційних осіб по відношенню до гравців ФК «Волинь» впродовж матчу унеможливили досягнення справедливого спортивного результату. Своїми непослідовними рішеннями, прийнятими під час матчу, офіційні особи поставили обидві команди у нерівні умови. Масштаб та характер таких дій офіційних осіб, свідчить про їх свідомий намір та заздалегідь сплановану спрямованість проти ФК «Волинь». Своїми несправедливими та непослідовними рішеннями офіційні особи матчу спровокували вболівальників та призвели до спотворення спортивного результату зафіксованого на момент припинення матчу".

У той же час, в клубі не схвалюють та не підтримують деструктивні дії вболівальників. Але, у "Волині" розуміють, що виплеск емоцій спричинила відверта несправедливість, яка мала місце на футбольному полі.

Керуючись принципами чесної гри та чесного суперництва, ФК «Волинь» просить організувати перегравання матчу 10 туру чемпіонату України по футболу між основними складами ФК «Волинь» та ФК «Металіст» з призначенням на цей матч нових офіційних осіб, а саме: арбітра, асистентів арбітра, резервного арбітра, делегата та інспектора матчу. Клуб готовий взяти на себе витрати пов’язані із організацією перегравання вищезгаданого матчу.

Разом із протестом клуб надіслав до Прем`єр-ліги диск із записом епізодів помилок арбітра Кутакова Д. Крім того, найближчими днями «Волинь» спрямує відповідні звернення до кількох інших органів ФФУ.

Як повідомляв УНІАН, матч 10-го туру УПЛ між «Волинню» та «Металістом» було перервано на 88 хвилині за рахунку 1:2 після того, як вболівальники вибігли на поле стадіону «Авангард». Цьому передували кілька спірних моментів у грі, які арбітр матчу трактував на користь ФК "Металіст". Саме це й спричинило агресію фанів, які з`явилися на полі.