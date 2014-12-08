Збірна України зіграє з Литвою на Євробаскеті-2015

У Парижі відбулося жеребкування групового раунду фінального турніру Євробаскету-2015, під час якого 24 команди були розподілені на 4 групи по 6 збірних.

Про це повідомляє офіційний сайт Європейського відділення Міжнародної федерації баскетбольних асоціацій (FIBA-Europe).

Суперниками української команди на груповому етапі будуть збірні Литви, Латвії, Бельгії, Чехії та Естонії.

Євробаскет-2015 пройде у вересні наступного року, а його господарями стануть одразу чотири країни - Франція, Латвія, Хорватія і Німеччина. Груповий етап змагань пройде з 5 по 11 вересня.

Як повідомляв УНІАН, спочатку Євробаскет-2015 повинен був пройти в Україні, але країна позбулася права проведення змагань через нестабільну ситуацію і неможливість гарантувати проведення змагань на високому організаційному рівні. Разом з тим, FIBA-Europe надала Україні право провести наступний Євробаскет-2017.