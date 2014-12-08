Гімнаст Верняєв став переможцем етапу Кубку світу

Український гімнаст Олег Верняєв здобув золоту медаль у багатоборстві на етапі Кубка світу зі спортивної гімнастики, який відбувся в Глазго (Шотландія).

Про це повідомляє прес-служба Національного олімпійського комітету України.

Верняєв отримав від суддів за виконання усіх 6 вправ 91,598 балів. Найкращу оцінку він отримав за вправу на паралельних брусах - 15,733 балла.

Друге місце посів представник Японії Юсуке Танака - 89,865 балла, третім став американець Джон Орозко - 86,865.

В жіночому турнірі у багатоборстві перемогу святкувала Лариса Іордаче з Румунії.

Це вже другий поспіль успіх Верняєва на подібних змаганнях.

Як повідомляв УНІАН, тиждень тому українець став переможцем етапу Кубка світу в Штутгарті (Німеччина).