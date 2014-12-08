МОК затвердив обмеження щодо приблизного числа учасників Ігор

Члени Міжнародного олімпійського комітету (МОК) на позачерговій 127-й сесії організації ввели приблизні обмеження щодо кількості учасників як літніх, так і зимових Олімпійських ігор, а також кількості комплектів нагород, повідомляє Р-Спорт.

У схваленій рекомендації зазначається, що в літніх Олімпійських іграх можуть приймати участь приблизно 10500 спортсменів, а на Іграх повинно розігруватися 310 комплектів нагород. На зимових Іграх передбачається участь до 2900 спортсменів, які розіграють 100 комплектів нагород.

Крім того, Оргкомітети кожної окремої Олімпіади зможуть пропонувати дисципліни у програму конкретних Ігор. Кількість дисциплін буде обговорюватися окремо.

Також МОК затвердив новий формат заявочного процесу міст, які хочуть приймати Олімпійські ігри. Тепер у виняткових випадках заявочним оргкомітетам дозволяється проводити змагання не тільки в сусідніх містах, але і в сусідніх країнах. Раніше Ігри завжди проводилися в одній країні.

127-а сесія МОК проходить 8-9 грудня в Монако.