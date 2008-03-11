Луческу назвав Лукареллі своєю помилкою

Головний тренер футбольного клубу "Шахтар" (Донецьк) Мірча ЛУЧЕСКУ вважає, що клуб "зробив помилки", підписавши влітку 2007 року контракти з італійцем Крістіано ЛУКАРЕЛЛІ й мексиканцем Нері КАСТІЛЬО.

Як повідомили УНІАН у прес-службі "Шахтаря", про це він заявив у Полтаві на прес-конференції після матчу "Ворскла" – "Шахтар".

"Ми зробили помилки з трансферами ЛУКАРЕЛЛІ й КАСТІЛЬО. Хотіли купити гравців досвідчених, з ім`ям. Але цього виявилося недостатньо", - сказав М.ЛУЧЕСКУ.

Він підкреслив, що "вважає за краще виховувати своїх гравців, бачити, як вони ростуть".

"Нам не потрібні футболісти, які приходять лише для того, щоб заробляти гроші. Вони повинні вкладати свою душу, серце", - зазначив М.ЛУЧЕСКУ.

Як повідомляв УНІАН, контракти з К.ЛУКАРЕЛЛІ й Н.КАСТІЛЬО "Шахтар" уклав у липні 2007 року. Сума трансферів становила, відповідно, 8 млн. і 20 млн. євро.

У січні 2008 року італійська "Парма" викупила контракт К.ЛУКАРЕЛЛІ за 5,7 млн. євро, а Н.КАСТІЛЬО був переданий у річну оренду "Манчестер Сіті" за 5 млн. євро.