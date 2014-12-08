Баскетбольна Суперліга визначила п`ятірку кращих гравців тижня

Минулого тижня відбулися чергові матчі Чемпіонату України з баскетболу серед команд Суперліги, за підсумками яких була визначена п’ятірка кращих гравців турніру.

Про це повідомляє офіційний сайт Суперліги.

Кращими захисниками тижня стали Денис Лукашов («Будівельник»), на рахунку якого в середньому за гру 18 очок, 5.6 передачі, 5 підбирань й 3.3 перехоплення, а також Клим Артамонов («Одеса»), який має показники – 19.5 очка, 7.5 передачі, 4 підбирання й 1.3 перехоплення.

Кращими серед форвардів стали Павло Крутоус («Київ») – 22 очка, 3 підбирання, 2 передачі й 2 перехоплення, а також Макс Адам Конате («Ферро-ЗНТУ») на рахунку якого 32.5 очка, 10 підбирань, 2 блок-шоти й 2 передачі.

Кращим центровим тижня визнаний Рікардо Гленн («Говерла») – 21 очко, 11 підбирань й 2 передачі.

Як повідомляв УНІАН, на минулому тижні 3 матчі провів чинний чемпіон України київський "Будівельник", який здобув 3 перемоги.

В турнірній таблиці лідирує "Хімік" (Южний) - 13 перемог / 0 поразок. На рахунку "Будівельника" 12/2, МБК "Миколаїв" - 8/5.