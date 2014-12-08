Українська гандболістка Шимкуте прийняла російське громадянство

Українська гандболістка Регіна Шимкуте, отримала громадянство Росії указом президента країни Володимира Путіна від 5 грудня 2014 року.

Отримавша російський паспорт спортсменка зможе зіграти за збірну Росії вже на поточному чемпіонаті Європи, повідомив ТАСС головний тренер національної команди Євген Трефілов.

Шимкуте на початку 2012 року подала заявку на отримання російського громадянства, паралельно відмовившись від виступів за українську збірну. Напередодні європейської першості гандболістка провела збори у складі національної команди.

"Шимкуте була з нами на зборі, але отримала травму - перелом фаланги пальця, - сказав Трефілов. - Тепер чекаємо, коли вона остаточно відновиться. У будь-якому випадку, вона є у списку європейської федерації, яка дала їй відповідний дозвіл. Ми на неї розраховуємо і тримаємо три запасних місця. А далі все залежить від того, наскільки швидко все пройде".

Регіна Шимкуте народилася в Херсоні і виступала за українські клуби "Дніпрянка" (Херсон) та "Галичанка" (Львів). Потім вона виступала в румунському "Олтхимі" а з 2010 року виступає за російський "Ростов". До березня 2012 року вона виступала за збірну України.

Як повідомляв УНІАН, також українське громадянство на російське планує змінити гандболістка Юлія Манагарова. Вона поки ще не отримала паспорт громадянки РФ, але на неї також розраховує тренерський штаб збірної Росії.

Чемпіонат Європи з гандболу серед жіночих команд проходить в Угорщині і Хорватії з 7 по 21 грудня. Напередодні, в матчі 1-го туру групового етапу змагань, збірна України програла команді Данії з рахунком 23:32. Збірна Росії проводила свій матч з командою Угорщини і зіграла внічию - 29:29.