«Волинь» вимагає дискваліфікації арбітра Кутакова та перегравання матчу з "Металістом"

Після скандального дострокового завершення матчу 14-го туру української футбольной Прем`єр-ліги "Волинь" - "Металіст" представники ФК "Волинь" виступили з офіційною заявою.

Зокрема, представники клубу заявляють наступне: "Ми розуміємо, що дії вболівальників «Волині» були неправомірними і знаємо, що вони підпадуть під санкції з боку органів футбольного правосуддя України. Але у клубі впевнені, що така поведінка прихильників клубу була спровокована надзвичайно упередженим суддівством арбітра Кутакова. Воно робить марними усі старання тренерів, футболістів та інвесторів клубу задля якомога кращого виступу команди в чемпіонаті".

У листі йдеться , що помилки арбітрів трапляються часто, але ФК «Волинь» наполягає, що арбітраж саме у матчі луцької команди з «Металістом» був упередженим і таким, який істотно вплинув на результат матчу.

Відтак у клубі вимагають "покарати головного арбітра матчу, а саме: пожиттєво дискваліфікувати арбітра Кутакова Д.". В іншому випадку футбольний клуб «Волинь» зніметься із змагань під егідою ОПФКУ "Прем`єр-ліга".

Крім того, звертаючись до Федерації футболу України стосовно санкцій до арбітра Кутакова, ФК "Волинь" вимагає перегравання матчу «Волинь» - «Металіст», оскільки не вважає, що він відбувся за чесного суддівства.

Як повідомляв УНІАН, поєдинок 10-го туру між «Волинню» та «Металістом» було перервано на 88 хвилині за рахунку 1:2 після того, як вболівальники вибігли на поле стадіону «Авангард».