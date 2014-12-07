"Чорноморець" і "Карпати" зіграли внічию в останньому матчі року в Прем'єр-лізі

В Одесі завершився останній матч 14-го туру української футбольної Прем'єр-ліги, в якому "Чорноморець" приймав львівські "Карпати" і звів гру внічию - 0:0.

Після закінчення цієї гри у чемпіонаті УПЛ настала зимова пауза, яка триватиме до 28 лютого.

Матч в Одесі проходив у приблизно рівній гострій боротьбі, але реалізувати свої моменти жодна з команд так і не змогла. У складі одеситів найбільш активним гравцем був Руслан Фомін, який не реалізував кілька вигідних моментів. У свою чергу, у львів'ян свої шанси змарнували Володимир Костевич та Павло Ксьонз.

Під час гри також відзначилися фанати обох команд. Через використання піротехніки гра кілька разів призупинялась, так як на полі була дуже погана видимість через клуби диму.

Таким чином, після осінньої частини чемпіонату "Чорноморець" знаходиться на 9-ій сходинці турнірної таблиці - 15 очок, а "Карпати" - на 13-му місці - 4 бали.

Як повідомляв УНІАН, трійку лідерів турніру складають київське "Динамо" - 36 очок, донецький "Шахтар" - 31, і дніпропетровський "Дніпро" - 28.