Прем'єр-ліга, 14-й тур, "Чорноморець" - "Карпати": відео онлайн-трансляція

Сьогодні в Одесі проходить заключний матч української футбольної Прем'єр-ліги в 2014-му році, в якому "Чорноморець" приймає львівські "Карпати".

Чемпіонат сезону 2014/15 відновиться після зимової паузи 28 лютого.

У заключній грі 14-го туру зійшлися команди, які йдуть на 9-му та 13-му місцях в турнірній таблиці.

Одеський "Чорноморець", який кілька років поспіль входив в четвірку кращих команд УПЛ, в нинішньому сезоні відчуває найгострішу ігрову кризу і, відповідно, дефецит очок. У 12 попередніх матчах одесити здобули лише 3 перемоги при 5 нічиїх та 4 поразках. У команди 14 очок і 9-е місце в таблиці.

У свою чергу, у львів'ян 3 перемоги, 3 нічиї при 7 поразках, але, замість 12 зароблених очок у команди в таблиці лише 3 бали. Це пов'язано з тим, що Контрольно-дисциплінарний комитетет Федерації футболу України у свій час позбавив команду 9 очок через відмову ФК "Карпати" розрахуватися в повному обсязі з екс-гравцем Мартіном Богатовим. Таким чином, команда ділить останні 13-14 місця з мариуполським "Іллічівцем".

На котируваннях букмекерських контор явним фаворитом гри є одеська команда. На перемогу "Чорноморця" ставки приймаються з коефіцієнтом 1,75 до 1, на нічию - 3,3 до 1, а на перемогу "Карпат" - 4,61 до 1.

Стартові склади команд:

"Чорноморець": 12. Безотосний, 11. Бобко, 52. Тейку, 77. Кутас, 10. Гай, 17. Аржанов, 39. Опанасенко, 42. Зубейко, 28. Назаренко, 90. Діденко, 19. Фомін.

Запасні: 44. Паст, 25. Мартиненко, 33. Слінкін, 24. Гречишкін, 94. Данченко О., 26. Шиндер, 27. Балашов.

"Карпати": 23. Мисак, 5. Гітченко, 27. Страшкевич, 94. Мірошниченко Д., 7. Ксьонз, 9. Кожанов, 16. Худоб'як, 17. Голодюк, 20. Даушвілі, 32. Пластун, 8. Костевич.

Запасні: 29. Ильющенков, 26. Новотрясов, 92. Чачуа, 18. Кополовець, 19. Мартинюк, 14. Сергійчук.