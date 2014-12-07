"Металіст" виграв матч Прем'єр-ліги у "Волині"

Доля матчу була вирішена в середині другого тайму.

На початку гри перевагою володів луцький клуб і на 32-й хвилині рахунок відкрив Олександр Кобахідзе. Флорентін Матей по правому флангу увійшов в штрафну і обігравши кількох суперників прострілив на Кобахідзе, який метрів з десяти пробив у нижній кут - 1:0.

Але, після перерви ситуація на полі різко змінилася. На 59-й хвилині після подачі кутового гравці господарів поля не встежили за Едмаром, який з лінії воротарського головою пробив під поперечину - 1:1. А на 69-й хвилині Жажа Коельо реалізував пенальті - 2:1.

Більше половини гри луцька команда була змушена діяти без підтримки свого тренера. Віталій Кварцяний часто і голосно висловлював своє невдоволення діями суддівської бригади, через що в середині першого тайму головний арбітр матчу Дмитро Кутаков прийняв рішення його видалити.

А в самій кінцівці гри безладдя влаштували фанати "Волині", які вибігли на поле слідом за уболівальником, пронесшим на газон запалений фаєр. Вболівальники вирішили з'ясувати стосунки із суддею, який прийняв кілька неоднозначних рішень по ходу матчу. У зв'язку з цим, гра переривалася на кілька хвилин. У результаті, суддя прийняв рішення достроково завершити матч, на 88-й хвилині.

В паралельному матчі "Іллічівець" (Маріуполь) - "Металург" (Запоріжжя), який відбувся на нейтральному полі в Дніпропетровську, "Металург" виграв з рахунком 2:1.

Таким чином, "Металіст" набрав 22 очки і вийшов на 4-е місце в турнірній таблиці, випередивши не тільки "Волинь", але і луганську "Зорю" і донецький "Олімпік".