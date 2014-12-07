УПЛ, 14-й тур, "Волинь" - "Металіст": відео онлайн-трансляція

Сьогодні у Луцьку проходить матч 14-го туру української футбольної Прем'єр-ліги, в якому "Волинь" приймає харківський "Металіст".

У цій грі зійшлися команди, які займають 6-е і 7-е місця в турнірній таблиці.

Луцька "Волинь" у нинішньому сехоне в 13-ти попередніх матчах здобула 6 перемог, при 2 нічиїх та 5 поразках. У команди 20 очок і 6-е місце в турнірній таблиці. Це досить хороший показник для команди-середняка останніх років українського чемпіонату.

Що стосується "Металіста", то харків'яни після багатьох років перебування в трійці найсильніших колективів УПЛ, в цьому році знаходяться в глибокій ігровій кризі і, як наслідок, знаходяться в середині таблиці. Харків'яни, як і одеський "Чорноморець", провели по 12 ігор в нинішньому сезоні - їх очний матч був скасований через загрозу теракту і можливі масові сутички на трибунах. В попередніх іграх харків'яни здобули 5 перемог, при 4 нічиїх і 3 поразках - 19 очок.

За втраченими балам харків'яни випереджають не тільки свого сьогоднішнього суперника "Волинь", але і луганську "Зорю" і донецький "Олімпік". І , в разі перемоги в сьогоднішньому матчі, харків'яни піднімуться на 4-е місце навіть маючи одну гру в запасі.

На котируваннях букмекерських контор, шанси команд оцінюються приблизно однаково. На перемогу "Волині" ставки приймаються з коефіцієнтом 2,41 до 1, на перемогу "Металіста" - 2,71 до 1, на нічию - 3,27 до 1.

Стартові склади команд:

"Волинь": 42. Неділько, 3. Сімінін, 15. Жунич, 16. Шиш Р., 6. Бабенко Р., 7. Федорчук, 9. Мемешев, 10. Бікфалві, 13. Шабанов, 19. Кобахідзе, 93. Матей.

Запасні: 74. Кичак, 30. Гуменюк О., 39. Сваток, 68. Никитюк А., 18. Рогач В., 23. Немчанінов, 17. Маріотто Д.

"Металіст": 81. Дишленкович, 3. Вільягра, 77. Кобін, 6. Торсільєрі, 30. Папа Гуйє, 17. Пшеничних, 8. Едмар, 32. Краснопьоров, 82. Ребенок, 14. Гоменюк, 50. Жажа.

Запасні: 29. Горяїнов, 4. Березовчук, 43. Ткачук Ю., 46. Радченко А., 7. Болбат, 25. Давидов С., 86. Барілко Ст.