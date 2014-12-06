Гандбольний "Мотор" програв матч Ліги чемпіонів французькому "Дюнкерку"

У французькому Дюнкерку завершився матч 8-го туру Ліги чемпіонів ЄГФ (Європейської гандбольної федерації), в якому "Дюнкерк" приймав запорізький "Мотор" і виграв з рахунком 31:29.

Доля матчу була вирішена в кінцівці гри.

Перший тайм пройшов у рівній боротьбі і завершився внічию - 17:17. А після перерви, як і в першому очному матчі команд у Києві, французам трохи пощастило в кінцівці, коли вони створили собі перевагу у два голи.

Кращим гравцем у складі чемпіонів України став російський легіонер Олег Скопінцев, який забив 8 голів.

Таким чином, після 8-ми турів у "Мотора" на рахунку 4 очки і команда ділить останні 5-6 місця в групі з швейцарським "Кадеттен". У займаючих 3-4-е місця "Дюнкерка" та данського "Ольборга" - по 6 балів.

Згідно з регламентом змагань, у другий груповий етап Ліги чемпіонів проходять по 4 найсильніші команди секстету.