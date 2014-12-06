Український плавець Говоров завоював бронзу Чемпіонату світу
20:48, 06 грудня 2014Спорт
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Українець виграв медаль на 50-метрівці батерфляєм
Андрій Говоров виграв другу медаль ЧС для України / vk.com
У Досі (Катар) завершився четвертий змагальний день Чемпіонату світу з плавання, де у фінальному запливі на 50 метрів бронзову медаль завоював українець Андрій Говоров.
Українець подолав дистанцію за 22,49 секунди, поступившись більше ніж півсекунди (0,54) переможцю Чаду ле Кло з ПАР. Крім того, українець також поступився Ніколасу Сантосу з Бразилії.
Це вже друга медаль збірної України на нинішньому ЧС.
Як повідомляв УНІАН, раніше Дарина Зевіна виграла бронзу у фінальному запливі на дистанції 100 метрів на спині.
Чемпіонат світу в Досі проходить з 3 по 7 грудня.
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