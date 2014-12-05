"Будівельник" і "Київ" виграли матчі баскетбольної Суперліги

У київському Палаці спорту завершилися матчі чергового ігрового дня української баскетбольної Суперліги, в яких чинний чемпіон України "Будівельник" обіграв дніпродзержинський "Дніпро-Азот" (100:75), а "Київ" був сильнішим за дніпропетровський "Дніпро" - 78:71.

Чемпіони України досягли вагомої переваги в грі з "Дніпро-Азотом" вже в першій чверті - 24:12. Надалі "будівельники" лише збільшували свою перевагу, вигравши у підсумку, всі чотири 10-хвилинки- 24:22, 28:22, 24:19 - 100:75.

Найрезультативнішим гравцем матчу у складі команди-переможниці став Максим Пустозвонов, який набрав 21 очко.

У наступному матчі "Київ" - "Дніпро" боротьба на майданчику була куди більш впертішою і першу половину виграли гості - 20:16, 16:21 - 36:37. Але, після великої перерви гравці столичного клубу перехопили ініціативу і зуміли виграти дві чверті - 22:18 і 20:16, і матч в цілому - 78:71.

У ще двох іграх дня львівська "Політехніка-Галичина" програла на своєму майданчику "Одесі" - 68:77, а запорізький "Ферро-ЗНТУ" виявився сильнішим за "Черкаські Мавпи" - 100:87.

В турнірній таблиці на даний момент лідирує "Хімік" (Южний) - 12 перемог / 0 поразок, у "Будівельника" - 11/2, МБК "Миколаїв" - 8/4.