"Динамо" і "Шахтар" виграли останні матчі УПЛ в 2014-му році

У Києві та Львові завершилися матчі 10-го туру чемпіонату української футбольної Прем'єр-ліги, в яких "Динамо" обіграло донецький "Металург" (3:0), а донецький "Шахтар" виявився сильнішим за ужгородську "Говерлу" - 4:1.

Доля матчу в Києві вирішилася вже в першому таймі.

Кияни з самого початку мали велику ігрову та територіальну перевагу над опонентом з нижньої частини турнірної таблиці. І на 16-й хвилині гри господарі поля відкрили рахунок. Після навісу Джермейна Ленса з лівого флангу Дьемерси Мбокані головою відправив м'яч у правий від себе кут воріт. Надалі господарі поля тільки нарощували свою перевагу і в кінцівці тайму забили другий гол. На 40-й хвилині Мігель Велозу діагональним пасом знайшов у штрафному майданчику Андрія Ярмоленка, який одним фінтом обіграв двох захисників і голкіпера, відправивши м'яч у сітку - 2:0.

У другому таймі кияни продовжили атакувати і на 83-й хвилині Артем Кравець збільшив перевагу команди до великої - 3:0.

У матчі у Львові, де номінальним господарем поля виступав "Шахтар", донеччани забили два голи в першому таймі. На 20-й хвилині відзначився Олександр Гладкий, а на 32-й - Андрій Хоменко вразив ворота своєї команди, автогол. Після перерви, на самому початку другого тайму, гравець "Говерли" Сергій Мякушко відіграв один м'яч відродивши інтригу в матчі, але точний удар Гладкого на 80-й хвилині приніс гравцеві дубль в цьому матчі, а "Шахтарю" гарантовану перемогу. А вже в доданий арбітром час, на 94-й хвилині, Фред довів рахунок до розгромного - 4:1.

Як повідомляв УНІАН, 10-й тур УПЛ триватиме до неділі, 7 грудня. Це останній тур осінньої частини сезону 2014/15. Потім в чемпіонаті настане зимова пауза, яка триватиме до 28 лютого.