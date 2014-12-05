Прем'єр-ліга, 10-й тур, "Динамо" - "Металург" (Донецьк): відео онлайн-трансляція

Сьогодні у Києві відбудеться матч 10-го туру чемпіонату української футбольної Прем'єр-ліги, в якому "Динамо" прийме донецький "Металург". Це буде заключний матч у рамках національної першості для обох команд у 2014-му році.

Осіння частина сезону 2014/15 в УПЛ повинна була завершитися ще 1 грудня, коли відбувся останній матч 14-го туру, але в календар чемпіонату були внесені зміни. Через проведення 26 жовтня виборів до Верховної Ради та неможливості забезпечити належний порядок на стадіонах під час ігор силами МВС, було прийнято рішення перенести матчі 10-го туру з 24-26 жовтня на 5-7 грудня.

Київське "Динамо" в нинішньому сезоні вперше за довгі роки є лідером національної першості і явним претендентом на титул чемпіона Прем'єр-ліги. У 13 попередніх матчах команда жодного разу не програла, залишаючись єдиним клубом в таблиці, що зберігає "0" в таблиці за цим показником. У киян 10 перемог, 3 нічиїх та 33 очки. Команда на 5 балів випереджає йдучих на 2-3 місцях донецький "Шахтар" і дніпропетровський "Дніпро".

Крім того, кияни більш ніж впевнено виступають і в Лізі Європи, де також лідирують у групі і достроково гарантували собі місце в плей-офф - 1/16 фіналу. Єдиної поразки в нинішньому сезоні "Динамо" зазнало, як раз, в Лізі Європи, поступившись данському "Ольборгу" на полі суперника з рахунком 0:3.

У свою чергу, донецький "Металург" займає місце в нижній частині таблиці - 10-е з 13-ти. На рахунку донеччан лише 3 перемоги при 5 нічиїх та 5 поразках - 14 очок.

В очній зустрічі явними фаворитами на котируваннях букмекерських контор є господарі поля. На перемогу "Динамо" ставки приймаються з коефіцієнтом 1,21 до 1, на нічию - 5,77 до 1, а на перемогу "Металурга" - 11,17 до 1.

Стартові склади команд:

"Динамо": 1. Шовковський, 2. Данило Сілва, 6. Драгович, 24. Віда, 34. Хачеріді, 4. Велозу, 16. Сидорчук, 17. Рибалка, 10. Ярмоленко, 7. Ленс, 85. Мбокані.

Запасні: 23. Рибка, 26. Бурда, 9. Безус, 90. Беланда, 20. Гусєв О., 91. Теодорчик, 22. Кравець.

"Металург" Д: 12. Бандура, 44. Прийма, 4. Чечер, 61. Соболь, 5. Путівцев, 7. Морозюк, 8. Нельсон, 9. Лазіч, 18. Нойок, 14. Олександра, 10. Жуніор Мораєс.

Запасні: 1. Паньків, 2. Барановський, 23. Насонов, 37. Габріель, 17. Поступаленко, 19. Овсепян.