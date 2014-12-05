Гандбольний "Мотор" зіграє ключовий матч Ліги чемпіонів проти французького "Дюнкерка"

Це буде один з найважливіших матчів у боротьбі за місце в четвірці найсильніших команд Групи D і путівку в наступний раунд змагань.

Перед черговим ігровим днем Ліги чемпіонів у турнірній таблиці склалася вкрай заплутана ситуація. Крім дуету лідерів, що вже забезпечили собі місце в наступному раунді змагань (польський "Віве Кельце" - 14 очок і угорський "Пік Сегед" - 12), ще чотири команди в рівній мірі претендують на два місця - данський "Ольборг", у якого 6 очок, "Мотор", "Дюнкерк" та швейцарський "Кадеттен" - у всіх по 4 бали.

Гра "Дюнкерк" - "Мотор" стане вкрай важливою в плані підсумкового розподілу місць у турнірній таблиці. І хоча при будь-яких результатах теоретичних шансів продовжити боротьбу в Лізі чемпіонів не втратить жодна з команд, втрачати очки вже зараз чемпіону України вкрай небажано.

- У матчі з «Дюнкерком» нам точно не допоможе центральний захисник Євдокимов, - зазначає головний тренер «Мотора» Сергій Бебешко. - Його стан здоров'я не дозволяє брати участь у тренувальному процесі. Також під питанням участь Скопінцева, якому останні п'ять-шість днів кололи курс антибіотиків. Його готовність визначимо по закінченні останнього тренування. Є проблеми зі спиною у Онуфрієнко. Він приступив до занять тільки в понеділок, а в матчі чемпіонату зіграв від сили 15 хвилин і тільки в нападі. У Шевельова болить рука, він деякий час не тренувався, тому готовий не на 100 відсотків. Тим не менш, в Дюнкерк їдемо з метою заробити очки. В ідеалі - 2 за перемогу, але і нічия стане непоганим результатом.

У чемпіонаті Франції «Дюнкерк» після 12 турів йде на 7-й позиції, поступившись в останній грі 3 грудня на виїзді «Трамбле» - 24:27. А ось у Кубку ліги ситуація у команди значно краще. У чвертьфіналі "Дюнкерк" в гостях у овертаймі вибив з турніру нинішнього лідера чемпіонату Франції «Монпельє» (31:28), який, до речі, завойовував цей трофей 9 раз за 13 розіграшів.

Обслуговувати поєдинок «Дюнкерк» - «Мотор» буде македонська бригада арбітрів - Славе Ніколов та Георгій Начевськи.

На котируваннях букмекерських контор фаворитом є "Дюнкерк" ставки на перемогу якого приймаються з коефіцієнтом 1,38 до 1. У той же час, перемога "Мотора" оцінюється в 3,68 до 1, а нічия - 10,53 до 1.