РФС підкориться рішенню УЄФА по кримським клубам

Російський футбольний союз (РФС) підкориться рішенню УЄФА, який заборонив кримським клубам виступати під егідою РФС, заявив перший віце-президент РФС Микита Симонян, повідомляє "Р-Спорт".

"Ми ж не можемо ігнорувати рішення УЄФА, так само, як і рішення ФІФА. Звичайно, ми повинні зараз підкоритися рішенню УЄФА, тому що це керівний орган європейського футболу, і ми просто зобов'язані підкоритися", - сказав Симонян.

Як повідомляв УНІАН, у четвер виконком УЄФА ухвалив рішення заборонити командам з Криму виступати в чемпіонаті Росії з 1 січня 2015 року.

У березні український Крим анексувала Росія, після чого місцеві футбольні клуби "Таврія" (Сімферополь) (нині - ТСК), "Перлина" (Ялта) та ФК "Севастополь" (нині - СКЧФ) догравши сезон-2013/14 в чемпіонаті української Прем'єр-ліги вийшли з числа учасників змагань. Влітку 2014 року команди були прийняті Російським футбольним союзом до складу учасників чемпіонату Росії. Рішення про їх прийняття в чемпіонат іншої країни було оскаржено Федерацією футболу України в Міжнародній федерації футбольних асоціацій (ФІФА) та Союзі європейських футбольних асоціацій (УЄФА). ФІФА переклав відповідальність за прийняття остаточного рішення з цього питання на регіональну УЄФА. У свою чергу, Союз пропонував обом конфліктуючим сторонам домовитися і зволікав з прийняттям остаточного вердикту.