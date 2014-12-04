Плавчиня Зевіна виграла бронзу ЧС на короткій воді

У Досі (Катар) завершився фінальний заплив на дистанції 100 метрів на спині у рамках зимового чемпіонату світу на короткій воді (довжина басейну - 25 метрів), в якому українка Дарина Зевіна завоювала бронзову медаль, повідомляє офіційний сайт змагань.

Зевіна пропливла дистанцію за 55,54 секунди, на 0,51 відставши від переможниці і нової чемпіонки світу - Катінкі Хоссу з Угорщини (55,03). Друге місце на рахунку Емілі Сібом з Австралії.

Напередодні, 3 грудня, в ранковій програмі в запливі на 100 метрів на спині Зевіна показала четвертий результат у кваліфікації, а ось результат 56,23 секунд у півфіналі став найкращим серед усіх спортсменок. Втім, ще в кваліфікації Хосу показала результат 55,7 секунд.

Таким чином, Зевіна здобула першу нагороду для збірної України на цьому турнірі.

Чемпіонат світу в Досі проходить з 3 по 7 грудня.