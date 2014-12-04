Хацкевич призначений головним тренером збірної Білорусі

Рішенням Виконавчого комітету Асоціації "Білоруська федерація футболу" (АБФФ) Олександр Хацкевич призначений головним тренером національної збірної Білорусі, повідомляє прес-служба АБФФ.

Ця посада була вакантною з 13 жовтня, коли був звільнений попередній наставник - Георгій Кондратьєв. Під час матчів проти Іспанії та Мексики обов'язки головного тренера виконував Андрій Зигмантович.

В якості гравця Олександр Хацкевич переважну частину своєї кар'єри провів у командах товариства «Динамо». Становлення гравця і завершення кар'єри відбулося у Мінську, а розквіт - в Києві. За ці роки гравець чотири рази ставав чемпіоном Білорусі і сім разів - України. Ще півтора роки ігрової кар'єри Хацкевич провів у клубах Китаю (рік) та Латвії (півроку).

На рахунку вихованця мінської СДЮШОР «Динамо» 38 матчів і 4 голи за національну збірну Білорусі. Його двічі визнавали найкращим футболістом країни у 1998 і 2000 роках.

Тренерську кар'єру Хацкевич почав 2007 у мінському «Динамо». Потім були юнацька збірна Білорусі, футбольний клуб «Вітебськ», робота асистентом тренера в національній збірній України. З 2010 року й донині Олександр Хацкевич очолював молодіжну команду київського «Динамо».

Як повідомляв УНІАН, збірна Білорусі виступає в одній групі відбіркового турніру Євро-2016 з командою України. У турнірній таблиці збірна Білорусі перебуває на 5-му передостанньому місці, набравши в 4-х матчах 1 очко (в України - 9 очок, 3-е місце). Очний матч Білорусь - Україна в Борисові завершився перемогою гостей з рахунком 2:0.