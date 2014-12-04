Український боксер Глазков побореться за право провести бій з Кличком

Наступним суперником українського супертяжа В'ячеслава Глазкова (19 перемог, 0 поразок, 1 нічия, 12 нокаутів) стане колишній дворазовий чемпіон світу за версією IBF в першій важкій вазі американець Стів Каннінгем (28 перемог, 6 поразок, 13 нокаутів), повідомляє Вoxingnews.

Бій Глазков - Каннінгем відбудеться 14 березня в Америці, і його переможець стане офіційним претендентом на титул чемпіона світу за версією IBF у надважкій вазі, яким зараз володіє Володимир Кличко.

Глазков на даний момент займає 2-е місце в рейтингу IBF і 5-е - в зведеному рейтингу всіх боксерів-важковаговиків за версією BoxRec. При цьому, в липні 2014 року він в цьому рейтингу займав 4-е місце. Професійна кар'єра спортсмена триває вже понад 5 років, з липня 2009-го року. Останній бій він провів 8 листопада 2014-го, коли у 7-му раунді нокаутував американця Дарнелла Вілсона. На його рахунку також перемоги над такими відомими боксерами як американець Дерік Россі і поляк Томаш Адамек.

На любительському рингу Глазков відзначився бронзовою медаллю Олімпіади-2008 в Пекіні і сріблом ЧС-2007 в Чикаго (США).