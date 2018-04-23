Чому Андрія Шевченка відсунули на треті ролі

Андрій Шевченко – видатний футболіст, з цим погодиться будь-хто. На його рахунку понад 200 забитих голів за 400 ігор у складі “Динамо Києва”, “Мілана”, та “Челсі”. Його було визнано найкращим футболістом Європи у 2004 році. Він входив до десятки найкращих гравців за версією принаймні п’яти різних рейтингів. Шість разів його ім’я було в щорічному рейтингу десяти найсильніших футболістів світу за версією ФІФА.

У 31 рік йому б саме бути на вершині кар’єри і слави. Але... Де він зараз? Чому нинішній Шева – лише тінь того футболіста, якого сподівалось отримати “Челсі”, підписуючи з ним 2006 року контракт на 31 млн. доларів?

У той час, як колишні колеги Шеви з “Мілана” провели успішну гру з “Арсеналом”, а гравці “Челсі” (де нині числиться Шевченко) завдали істотного удару “Олімпіакосу” (3:0) у Лізі Чемпіонів, інформацію про те, чим зараз займається Шева, знаходимо на задніх сторінках британських спортивних газет. Він усе більше скочується на “периферію”: так, у понеділок він взяв участь у грі між гравцями дубля команд “Челсі” й “Редінга” на стадіоні Гріффін Парк у містечку Брендфорд (Велика Британія). Там Шевченко показав далеко не найкращу гру, а єдиний гол забив Франко ді Санто. “Челсі” програв із рахунком 1:2. Зрозуміло, що після цього Андрій Шевченко не вийшов на поле в грі з “Олімпіакосом”.

Перед тим останній раз Шева виходив на поле майже місяць тому – 16 лютого, і всього на 15 хвилин – для заміни в грі проти “Хаддерсфілда”.

У “Челсі” пояснюють, що він так погано грає тому, що досі повертається у форму після останньої травми спини. Але Шевченко вже давно завершив лікування і, принаймні за повідомленням британської преси, тренувався на повну силу вже протягом досить тривалого часу – більш як кількох тижнів. Отже, причина поганої гри в іншому?

Різкі негативні зміни для Шевченка в складі “Челсі” настали з приходом нового менеджера команди Аврама Гранта, від якого чекали, що він “вижме з українця все можливе”. Однак остання гра проти команди “Редінг” показала зовсім протилежне. Грант не налаштований робити з Шеви зірку. Зараз український футболіст займає третю позицію серед форвардів “Челсі” – після Дрогби й Анелька.

Раніше «Челсі» робив численні спроби повернути Шевченка на попередній високий рівень. Адже всі пам’ятають часи, коли він був одним з небагатьох європейських форвардів, що навіювали найбільше страху на футбольному полі. Колишній британський спринтер, олімпійський чемпіон Даррен Камбелл особисто займався з українським футболістом, аби покращити його швидкість. Але новому босові “Челсі” Гранту чомусь не сподобалось, що Шева проводить багато часу на тренувальному майданчику, і він скасував ці тренування.

Ще одним ударом по кар’єрі Шевченка був прихід у команду нового форварда Ніколя Анелька, після чого рейтинг Шеви в команді ще більше знизився, і колишній блискучий футболіст опинився на довгій лаві запасних гравців.

У свій перший сезон у “Челсі” Андрій відзначився 14 забитими голами, при чому чотири з них були забиті в іграх прем’єр-ліги. Тоді його гра несподівано перервалась через травму. Другий сезон знову ознаменувався травмою та не дуже вражаючою грою, хоча Шевченко все-таки забив ще чотири голи в складі «Челсі». Британські спортивні видання припускають, що англійський стиль гри Шевченкові не підійшов – він є гравцем європейського стилю, і його прихід у “Челсі” був помилкою.

Сам Шевченко незадоволений собою, клубом, де він зараз перебуває, і загалом нинішньою ситуацією: «Як тільки моя гра значно поліпшується – знову травма. Я розумію, це життя. Але для спортсмена дуже важливо брати участь у грі, і я намагаюсь, як можу, допомогти команді, зробити свій внесок», – заявив він у інтерв’ю британському спортивному виданню Soccerlens. Зараз у Шевченка є два виходи: він може або лишитися в «Челсі» на лаві запасних, або завершити кар’єру з більшою гідністю, перейшовши до іншого клубу, швидше за все – знову до «Мілана». Але він навряд чи отримає в іншому клубі ті 110 тисяч фунтів на тиждень, які йому платять у «Челсі» відповідно до умов контракту, який було підписано на строк до 2010 року.

«Мілан», у свою чергу, прийняв би Шевченка з розпростертими обіймами. В Італії Шева – зірка, герой, про що свідчить хоча б той факт, що колишній італійський прем’єр Сільвіо Берлусконі став хресним батьком його сина.

Проте, очевидно, Шеві самому вже набридло пасти задніх і муляти очі своєму приятелю Абрамовичу, який, напевне, теж буде радий скоротити свої марні витрати наприкінці цього сезону. На цьому тижні низка італійських видань уже написали, що Шева скоро збирається повернутися в “Мілан”. За їхньою інформацією, Шевченко розпочав переговори про контракт із «Міланом» на три роки й підшукує собі будинок у Італії. Недавно він заявив італійським виданням: «Я хочу повернутись назад, щоб завершити свою кар’єру в команді, яка колись стала для мене сім’єю”.

Оксана Романюк, за матеріалами The Indepednent,Soccerlens, Chelsea Pies, Real Sports, La Stampa