Українська пловчиха Вікторія Солнцева дебютувала за збірну Туреччини

Сьогодні на ранковому запливі чемпіонату світу з плавання на короткій воді українська спортсменка Вікторія Солнцева виступила за збірну команду Туреччини під чужим прізвищем - Зейнеп.

Про це повідомляє прес-служба Федерації плавання України.

«Ще у минулому році на чемпіонаті світу серед юніорів в Об`єднаних Арабських Еміратах новий тренер спортсменки Сергій Бондар активно «продавав» її. Нам про це письмово повідомили іноземні колеги», - сказав президент Федерації плавання України Дмитро Качуровський.

Дізнавшись про цю ситуацію, керівництво Федерації та збірної команди України неодноразово намагались визначити причину таких дій спортсменки і тренера та пропонували В.Солнцевій найкращі умови для тренувань.

«Федерація та збірна команда направили В.Солнцевій багато листів з пропозиціями тренуватися на найкращих базах, развиватися. Ми намагалися зробити все, щоб вона могла готуватися і успішно виступати за Україну», - сказав головний тренер збірної команди України Андрій Сердінов .

Федерація плавання України не дасть дозволу на участь В.Солнцевої в Олімпійських іграх у 2016 році.

«Федерація плавання України буде проводити роботу з Міжнародною федерацією плавання (ФІНА), Олімпійським комітетом, Федерацією плавання Туреччини для того, щоб діяти у цій ситуації у відповідності з міжнародними спортивними правилами, - сказав Д. Качуровський.- Зокрема, за правилами ФІНА передбачено один рік мораторію на виступ спортсмена, який Солнцева вже витримала. За правилами Олімпійської Хартії вона не зможе брати участь у міжнародних змаганнях протягом трьох років, тобто не зможе виступати на Олімпійських іграх 2016 року у Ріо-де-Жанейро. Ми такого дозволу давати не будемо».

У свою чергу, перший тренер В. Солнцевої Ірина Астапова (тренер ШВСМ м. Полтава) вважає, що на чемпіонаті світу спортсменка демонструє дуже погані результати. До речі, до виступу за збірну Туреччини її готувала ШВСМ Києва.

«Змінювати батьківщину у 16 років – це зрада, - сказала І. Астапова. – Я завжди вважала, що виступати за свою країну є справою гідності та честі. А родина Солнцевих пішла на те, щоб змінити країну, громадянство, навіть, прізвище заради грошей! Однак усе одно я дуже хочу, щоб у Вікторії Солнцевої все було добре й склалася спортивна кар`єра».

В. Солнцева є членом штатної збірної команди України. Але протягом 14 місяців вона не приймала участь в жодних змаганнях, її немає у світовому рейтингу.

16-річна Вікторія Солнцева - дворазова золота чемпіонка (50 м бр., 200 м бр.) та срібна призерка (100 м бр.) на чемпіонаті Європи серед юніорів у Познані (Польща) у 2013 р.; чемпіонка на дистанції 200 м брасом та бронзова призерка на 100 м брасом чемпіонату світу серед юніорів у Дубаї у 2013 р. рекордсменка чемпіонатів Європи з плавання серед юніорів та восьмиразова рекордсменка України.