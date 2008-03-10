Пітер «з`їв» Маскаєва і облизується на Кличка
11:17, 10 березня 2008Спорт
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"Котрий з них? Я готовий до обох!"
|Пітер VS Маскаєв. Фото АР
Про обжерливість: «Відмінно себе відчуваю! Я його нокаутував і з`їв живцем. Спасибі всім в Африці і Нігерії. Тепер у них є свій чемпіон світу в суперважкій вазі».
Про наступного суперника: «Кличко наступний. Готовий вийти проти нього хоч завтра. Котрий з них? Я готовий до обох!».
Про поєдинок: «Він двічі влучив, але я знав, що якщо я влучу, він не витримає. Я в першому ж раунді «прочитав» його. Вдало контролював хід бою. Узяв ініціативу в свої руки і «розкусив» його».
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