Виконком ФФУ призупинив будівництво спорткомплексу для збірних команд у Вишгороді

В столичному Будинку футболу відбулось засідання Виконавчого комітету Федерації футболу України, де було прийнято рішення про призупинення будівництва спорткомплексу (критого манежу) ФФУ для національних збірних команд у місті Вишгород (Київської області) повідомляє прес-служба ФФУ.

Члени Виконкому вирішили повернутись до проекту будівництва міні-стадіонів у регіональних федераціях за рахунок програм фінансування ФІФА та УЄФА.

Окрім цього, Виконком затвердив організацію та проведення соціального проекту ФФУ «Допоможемо переселенцям разом!» для мобілізації фінансової та матеріальної допомоги переселенцям з АР Крим та Донбасу. Згідно проекту, на всіх стадіонах, залучених до проведення матчів 10 туру Прем’єр-ліги, а також на футзальних майданчиках під час проведення 9 туру Екстра-ліги, будуть організовані пункти збору речей, коштів, продуктів харчування, медикаментів, тощо.

Також члени Виконкому затвердили призначення головним тренером національної збірної команди з футзалу Олександра Косенка.